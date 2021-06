La presse anglaise affirme que le PSG aurait dans l’idée de récupérer Pogba dans un an quand il sera libre de tout contrat.

Le PSG a compris qu’il fallait être attentif aux joueurs en fin de contrat, car il y a de très belles affaires à faire. Et le club pense déjà à 2022 et notamment à Paul Pogba qui n’a plus qu’un an de contrat avec Manchester United. Le milieu de terrain de l’équipe de France n’a pas l’intention de prolonger son bail.

Manchester United va l’empêcher

Et la presse anglaise laisse entendre que Paris tente déjà de se positionner pour récupérer Pogba quand il sera libre de tout engagement. Le joueur ne fermerait pas du tout la porte à cette éventualité, mais on peut penser que Manchester United fera tout son possible pour que cela n’arrive pas.