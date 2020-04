Recruté libre de tout contrat, Ander Herrera est une mauvaise pioche du recrutement et Paris veut s’en débarrasser.

A la recherche de profil expérimenté, et pas cher, le PSG a foncé sur Ander Herrera. Son statut de joueur libre de tout contrat et sa maturité ont vite plu à Paris. Et même si l’état d’esprit de l’Espagnol plaide pour lui, son apport sportif est largement insuffisant.

Herrera sur le départ

Moins d’un an après son arrivée, le PSG souhaite le faire partir. Leonardo se charge personnellement de lui trouver une porte de sortie, sûrement en Espagne, où il a démarré sa carrière. A 30 ans, il peut encore intéresser bien des clubs en Liga.