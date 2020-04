Après Valentin Rongier, l’OM pourrait de nouveau piocher en Ligue 1 pour recruter cet été.

La très bonne pioche Valentin Rongier incite l’OM à faire son marché en Ligue 1. La connaissance du championnat de France demeure un critère important pour le recrutement marseillais et pour André Villas-Boas. Voilà pourquoi l’OM songe à Adrien Thomasson (Strasbourg).

Plus qu’un an de contrat

France Football révèle cette piste et précise qu’Adrien Thomasson n’a plus qu’un an de contrat avec Strasbourg. La perspective d’une vente cet été est donc grande. Milieu de terrain expérimenté et décisif, l’ancien nantais semble séduire Villas-Boas. Un recrutement à moindre prix, dans les cordes financières de l’OM.