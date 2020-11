Le PSG est en position idéale pour pouvoir prolonger Neymar. Son âge, son salaire et son rendement : tout est là.

Tous les feux sont au vert pour le PSG. Dans le dossier Neymar, Leonardo dispose d’un boulevard pour prolonger la star brésilienne. D’abord parce que Neymar se sent comme un poisson dans l’eau à Paris. C’est sa nouvelle maison et ce coup de cœur lui a fait oublier Barcelone.

Neymar commence à vieillir…

Le 5 février prochain, Neymar aura 29 ans. Et à l’approche de la trentaine, le Brésilien voit sa carrière filer à grand pas. Paris est la meilleure opportunité pour lui de signer un nouveau gros contrat et de s’assurer un salaire XXL (plus de 30 millions d’euros par saison). Sur le marché, très peu de clubs peuvent se le permettre. Neymar le sait, Paris aussi. Il est donc mûr pour prolonger, ce n’est qu’une formalité.