Pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le PSG est prêt à tout. Et notamment financièrement.

Le PSG ne veut pas entendre parler d’un transfert pour Kylian Mbappé. Pour cet été comme pour dans un an, lorsque son contrat ne comportera plus qu’une saison. Pour cela, les Qataris veulent prolonger le champion du monde et mettent tout en œuvre.

Une très grosse offre

Pour prolonger Mbappé, Paris semble prêt à tout. Et notamment à sortir son chéquier. Après avoir fait le ménage dans sa masse salariale, le PSG pourrait faire un effort XXL pour offrir à Mbappé des conditions financières hors du commun. Suffisant pour freiner son désir de rejoindre Zidane ? Possible.