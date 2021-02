Courtisé par le gratin européen, David Alaba est également la cible du PSG. Et Paris joue son va-tout pour le signer.

Libre de tout contrat en juin, David Alaba est l’un des garçons les plus courtisés du moment. Sa signature vaut de l’or et les clubs se pressent pour tenter de le convaincre. Parmi eux, on retrouve naturellement le PSG. Et Leonardo tente le tout pour le tout.

Paris à bloc !

« Selon nos sources, le PSG est clairement dans la bataille pour David Alaba, explique le10sport.com. Si la priorité est donnée aux prolongations de Neymar et Mbappé, Leonardo est debout sur les pédales, prêt à foncer sur l’international autrichien, si l’occasion lui est donnée. Le profil d’Alaba plaît énormément à l’état-major parisien qui multiplie les contacts pour renforcer sa position ». La contre-attaque parisienne est lancée et Leonardo a bien l’intention de faire la différence pour ce gros coup du prochain été.