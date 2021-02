Si Kylian Mbappé décide de partir, il n’y a qu’une seule option envisagée par le Français. C’est le Real Madrid.

Parisien depuis quatre saisons, Kylian Mbappé est à un carrefour de sa carrière. Deux options se présentent à lui : prolonger au PSG et poursuivre la quête de Ligue des Champions des Qataris, après une finale perdue face au Bayern Munich. Ou partir, pour rejoindre un autre grand club européen. Dans ce deuxième cas de figure, il n’y a qu’une destination possible.

Le Real Madrid et rien d’autre

Dans l’esprit du joueur, comme celui du PSG, il n’y a qu’une destination possible pour Kylian Mbappé. C’est le Real Madrid. C’est le club dont il rêve depuis toujours. C’est le club entraîné par Zinedine Zidane, son idole. Et pour Paris, c’est un club « ami ». Un pacte existe entre Paris et Madrid. Il est sacré. Si Mbappé dit qu’il veut partir, les Qataris traiteront avec les Madrilènes, en bonne intelligence.