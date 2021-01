Inimaginable il y a encore quelques mois, le départ de Kylian Mbappé n’est plus un scénario exclu au PSG. Paris commence même à l’envisager.

Pour Doha, Leonardo et tous les supporters du PSG, le départ de Kylian Mbappé était inenvisageable jusqu’à présent. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, à seulement 21 ans, le Français incarne l’ambition et le talent parisien à lui seul. Mais son statut d’intouchable a pris du plomb dans l’aile.

Une vie sans Mbappé…

Lassé d’attendre un Kylian Mbappé qui repousse une à une les discussions avec le PSG, Leonardo travaille de plus en plus le scénario de son départ. Et Paris pourrait trouver des avantages à un transfert de Mbappé. Une importante somme d’argent pour compenser les 200 millions d’euros de perte liées au Covid… Et la place pour faire venir une nouvelle star. Comme Leo Messi, libre de tout contrat, par exemple…