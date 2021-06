S’il fait le forcing pour convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG, Neymar pourrait vite déchanter en voyant son ami plier bagage.

Depuis plusieurs semaines, Neymar exerce un pressing auprès de son coéquipier et ami, Kylian Mbappé. Après avoir prolongé, le Brésilien veut que le Français reste à ses côtés. Mais il pourrait vite déchanter.

Mbappé proche du départ

Malgré leur amitié, il semble que Kylian Mbappé soit plus enclin à partir cet été qu’à prolonger. Sinon, pourquoi aurait-il attendu tout ce temps ? A un an de la fin de son contrat, il est en position de force et va pouvoir négocier son départ comme il l’entend. Paris n’aura pas son mot à dire et Neymar se retrouvera seul pour défendre le projet parisien.