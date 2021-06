En dépensant 20 millions d’euros pour Gerson (hors bonus), l’OM a fait un choix fort. Non sans risque. Explication.

Jorge Sampaoli ne voulait pas un autre joueur. Attraction du championnat brésilien, considéré comme le plus grand talent à son poste, Gerson a dit oui à l’OM. Un chèque de 20 millions d’euros pour Flamengo, un joli salaire pour le joueur et des bonus divers à se répartir entre le club et les agents. Une opération ambitieuse. Et risquée.

Si Gerson ne s’adapte pas…

Si Gerson a rayonné dans le championnat brésilien, il n’est pas à sa première tentative en Europe. A l’AS Rome, ça ne s’est pas bien passé. Un échec à prendre en compte… Auquel il faut ajouter la pression d’un public exigeant. Et d’un transfert à assumer. S’il se met à douter et trembler, ça peut vite tourner au fiasco…