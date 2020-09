S’il a essayé de convaincre Messi de venir à Paris, Neymar pourra sans doute se consoler avec une autre recrue XXL cet été.

Neymar a déclaré son amour à Paris lors d’une interview à PSG Mag. Totalement impliqué dans le projet parisien, il aurait même tenté de jouer les intermédiaires pour convaincre Leo Messi de venir cet été. En vain, l’Argentin ayant décidé d’aller retrouver Guardiola à Manchester City. Mais Neymar a trouvé de quoi se consoler.

Suarez à défaut de Messi ?

Si Messi a dit non, un grand ami de l’Argentin, et de Neymar, pourrait dire oui. Il s’agit de Luis Suarez. Lui aussi sur le départ, il pourrait être tenté par le projet parisien et débarquer pour renforcer l’attaque. Icardi n’a pas de doublure et Tuchel veut de l’expérience dans son groupe. Avec Suarez, il aura un peu plus que la maturité…