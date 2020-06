Positionné pour Sergej Milinkovic-Savic, le PSG pourrait obtenir gain de cause grâce à ses deux stars, Neymar et Mbappé.

L’attractivité du PSG n’est plus uniquement financière. Si Paris est en capacité de proposer des contrats hors du commun, le club a également des arguments sportifs à faire valoir. Et les plus beaux s’appellent Neymar et Mbappé.

Milinkovic-Savic séduit par le duo

Sur les talents de Sergej Milinkovic-Savic, le PG pourrait profiter de la présence du duo Neymar/Mbappé pour convaincre la pépite serbe de la Lazio Rome. La perspective d’évoluer à leurs côtés serait en effet un atout clé dans la volonté du joueur de venir à Paris.