Enfin utilisé en équipe première, Riqui Puig pourrait profiter de plusieurs départs cet été pour avoir sa chance au FC Barcelone.

Couvé au cœur d’une Masia dont il incarne tout le talent et les belles promesses, Riqui Puig arrive enfin en équipe première. Entré en jeu contre Leganes, le milieu de terrain et chouchou du Camp Nou a régalé par son envie et sa technique. Une pépite qui pourrait encore plus avoir sa chance la saison prochaine.

Rakitic out, Puig in

Pour cela, le FC Barcelone pourrait organiser le départ de plusieurs éléments au milieu du terrain. A commencer par Ivan Rakitic, dont le rendement est bien trop triste et lisse pour pouvoir justifier une place de titulaire. En difficulté et courtisé, Arthur Melo pourrait lui-aussi faire ses valises. Des départs pour faire de la place au talent de Riqui Puig, attendu par toute la Catalogne, et même l’Espagne.