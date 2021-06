Aux commandes du PSG depuis 10 ans, Doha rêve de recruter l’un des deux meilleurs joueurs du monde. Et cet été, les possibilités sont grandes.

Depuis que les Qataris sont devenus propriétaires du PSG, il n’y a pas un été où ils n’essayent pas de recruter Leo Messi ou Cristiano Ronaldo. Obsédé par les deux meilleurs joueurs de ce 21e siècle, Doha a essayé à de très nombreuses reprises de les convaincre. En vain.

Cette fois ou jamais !

Mais cet été 2021 est différent de tous les autres. Parce que Leo Messi est libre de tout contrat, dans quelques jours (30 juin). Et qu’il s’interroge plus que jamais à la suite à donner à sa carrière extraordinaire jusque-là, mais moribonde depuis deux ans. Parce que Cristiano Ronaldo ne veut pas poursuivre à la Juventus, qui ne disputera pas la Ligue des Champions. Les deux stars sont sur le marché, prêtes à tout tenter. Et notamment une aventure à Paris, avec un salaire XXXL à la clé ? Plus que probable.