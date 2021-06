Si Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé, c’est pour se retrouver dans la meilleure des situations à un an de son contrat avec le PSG.

Nous y sommes ! Pile, poil, à un an de la fin du contrat de Kylian Mbappé avec le PSG. Et il y a fort à croire que le Français attendait cela. Depuis plus d’un an, il repousse toutes les tentatives parisiennes pour parler de son avenir. Des occasions pour prolonger, il en a eu des centaines. Mais…

En position de force

S’il a tout repoussé, c’est pour se retrouver dans la position actuelle : celle du joueur qui maîtrise totalement son avenir. Paris est sous pression. Refuser de vendre son champion du monde, c’est prendre le risque d’un départ libre dans un an. Si Mbappé veut partir, il est dans un fauteuil. Et s’il veut rester, il peut mettre une pression de dingue sur ses dirigeants pour obtenir tout ce qu’il veut… Une stratégie aux petits oignons pour tordre Paris et les Qataris, peu importe le scénario. Malin.