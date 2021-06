Pour le défenseur Loic Badé (RC Lens), Rennes semble prêt à signer un gros chèque.

Pour son deuxième mercato estival, Florian Maurice semble disposer de moyens très confortables. Le patron du recrutement rennais aurait en effet une belle enveloppe pour pouvoir façonner l’effectif de Bruno Genesio. Avec, notamment, une belle recrue en défense.

Rennes dégaine, Lens négocie

D’après les informations de L’Equipe, Rennes aurait transmis une offre de 15 millions d’euros à Lens pour Loïc Badé. Le défenseur des Sang et Or serait la priorité au poste. Lens n’a pas accepté et réclame 25 millions d’euros. Il y a fort à croire qu’un accord à 20 millions d’euros est envisageable.