Pour le PSG, Kylian Mbappé est devenu plus qu’un simple talent hors-norme. Et son transfert devient désormais impossible.

Estimé à 265 millions d’euros par le CIES, Kylian Mbappé est bel et bien le joueur le plus cher de la planète foot. Loin devant Messi, Cristiano Ronaldo et son coéquipier Neymar. Pour le PSG, le Français est bien plus qu’un simple talent.

Paris ne peut pas le vendre

En ayant dans son effectif un tel joueur, le PSG ne peut pas envisager son départ. Pour donner de la cohérence au projet des Qataris, et pour ambitionner de gagner un jour la Ligue des Champions, Mbappé parait indispensable. Son transfert devient clairement impossible pour Paris, tant sur le plan sportif que pour la partie business.