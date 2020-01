S’il aspire à jouer encore plusieurs saisons, Cristiano Ronaldo pense à sa fin de carrière. Du côté de la Chine ?

Footballeur d’exception, Cristiano Ronaldo est également un businessman hors-pair. Le Portugais a placé son argent dans l’immobilier, le cosmétique et multiplie les opérations commerciales pour faire gonfler sa fortune personnelle.

Une star absolue en Asie

Sous les couleurs de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo profite d’un salaire XXL pour faire partie des joueurs les mieux payés au monde. Et selon un rapport de l’agence Mailman de Shanghai, qui répertorie les joueurs et clubs les plus influents sur le marché asiatique, CR7 cartonne encore et toujours. Devant Messi et Neymar, Cristiano Ronado est le joueur de foot le plus bankable en Chine et c’est clairement un élément à prendre en compte pour la suite de sa carrière. Il n’est pas impossible de le voir terminer sa carrière là-bas. D’autant plus que son agent, Jorge Mendes, est fortement implanté là-bas depuis de nombreuses années.