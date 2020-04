Même si Leonardo n’est pas dans une position idéale, il n’est pas impossible de le voir conserver Neymar et Mbappé cet été. Avec deux bonnes nouvelles pour le PSG.

Si Leonardo est revenu au PSG, c’est pour en être le véritable patron. Dans un club à pouvoir trop souvent dilué, il était nécessaire de voir un homme reprendre les rênes. Et le Brésilien l’a parfaitement fait à son retour, notamment dans le dossier Neymar.

Deux prolongations possibles ?

Face aux dossiers Mbappé et Neymar, dont les contrats prennent fin en 2022 et que Paris souhaite prolonger, Leonardo est condamné à l’exploit. Et il est clairement capable de réaliser un miracle. Conserver les deux stars pour la saison prochaine et obtenir leur signature pour renouveler leurs baux. S’il y parvient, il va être difficile de trouver matière à le critiquer pour un petit moment…