Le PSG a pratiquement la certitude de conserver Kylian Mbappé cet été. Le Français n’ire nulle part malgré les convoitises.

En position de force face à ce mercato estival et à la crise du coronavirus, le PSG a la quasi certitude de repartir avec ses deux cracks, Neymar et Kylian Mbappé. Si le premier avait un petit espoir de pouvoir retourner en Catalogne, c’est désormais mort et enterré, les Blaugrana n’ayant plus un seul sous en poche. Pour le Français, même chose : aucun club n’est en mesure de lâcher plus de 200 millions d’euros cet été.

Paris veut le verrouiller

Déterminé à le conserver, le PSG refusera toutes les approches pour Kylian Mbappé cet été. Et même si c’est Zinedine Zidane en personne qui se présente, Paris sera inflexible. Dans le même temps, Leonardo tente de prolonger Mbappé afin d’éviter un départ en 2021. Pour l’heure, les discussions seraient au point mort.