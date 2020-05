Si les chances de voir Mbappé signer au Real Madrid cet été sont minces, Zidane n’est pas du tout inquiet. Il sait que le Français vient au plus tard dans un an.

Kylian Mbappé est LA priorité de Zinedine Zidane depuis qu’il a signé au Real Madrid. Mais depuis le départ, Zizou sait que ce dossier est compliqué. Mbappé a des conditions de rêve actuellement et ses dirigeants ne le laisseront jamais partir. Sauf dans un an…

Zidane patiente

Dans un an, Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat. Sa stratégie est donc de ne pas prolonger pour obtenir un transfert. Stratégie qu’il a certainement convenu avec Zidane, qui lui fait les yeux doux depuis deux ans. Serein, Zizou sait que Mbappé n’ira nulle part ailleurs qu’au Real Madrid, puisque c’est le rêve du gamin de Bondy.