Kylian Mbappé pourrait gagner son bras de fer avec le PSG au sujet de son avenir. Et Leonardo va devoir s’exécuter…

Les tentatives du PSG pour ouvrir des discussions avec le clan Mbappé sont désormais très nombreuses. Depuis plus d’un an, Paris se casse les dents, le Français ne souhaitant pas ouvrir de discussions à ce sujet. Son bail actuel, qui court jusqu’en 2022, lui convient parfaitement. Notamment s’il envisage de partir en 2021, après l’Euro…

Mbappé dicte sa loi

Face à la détermination de Kylian Mbappé, le PSG ne peut rien faire. Et le champion du monde pourrait imposer ses conditions au club parisien. A savoir ne rien changer de son bail actuel. Leonardo aura beau tout tenter, il ne peut pas braquer sa star. Paris devrait donc suivre les demandes de son champion : on ne change rien et on continue comme ça. La question de son départ à l’été 2021 se posera donc plus que jamais…