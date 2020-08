L’OM surveille attentivement les situations de joueurs dont le contrat arrive prochainement à expiration. Des opportunités intéressantes pour cet été ou dans un an.

Faute d’avoir les moyens, l’OM se tourne vers les fameuses « opportunités de marché ». Des joueurs dont la situation contractuelle permette de pouvoir quitter leur club cet été à petit prix ou totalement libre dans quelques mois. C’est le cas de deux joueurs du Racing Club de Strasbourg, que l’OM suit attentivement : Adrien Thomasson et Kenny Lala.

L’OM est positionné et patiente

Pour Thomasson et Lala, l’OM a pris position sans pour autant faire d’offre. André Villas-Boas apprécie leur profil mais le club n’a pas les moyens d’entreprendre des démarches concrètes pour le moment. La perspective de les récupérer libre, dans un an, a de quoi séduire, même si l’OM a des besoins pour cette saison. Dans le même registre, des joueurs comme Angelo Fulgini (Angers), Stiven Mendoza (Amiens) ou encore Yann Ghobo (Rennes) intéressent également. Tous n’ont plus qu’un an de contrat.