Pour pouvoir se positionner vis-à-vis du PSG, Kylian Mbappé pourrait attendre de connaître l’avenir de son coéquipier et ami, Neymar.

Depuis plusieurs mois, le PSG tente d’ouvrir des discussions avec Kylian Mbappé et ses représentants. Le club parisien souhaite évoquer une prolongation de contrat pour son joyau avec une grosse revalorisation salariale à la clé. Mais Mbappé repousse, pour le moment, les avances de ses dirigeants.

Il veut connaître l’avenir de Neymar ?

S’il joue autant la montre, c’est possiblement pour avoir plus de garanties de la part du PSG. Et notamment celles qui concernent son grand ami, Neymar. Le Brésilien n’est pas encore certain de rester. Et tant que sa situation sera floue, pas sûr que Mbappé soit enclin à se réengager avec Paris.