S’il semble d’accord pour rester à Paris un an de plus, Kylian Mbappé ne perd pas de vue son prochain transfert…

La fin de saison totalement tronquée par le coronavirus change tout. Et le PSG pourrait profiter de cette situation pour conserver Kylian Mbappé une saison de plus. Le Français semble estimer que son aventure avec Paris ne peut pas se terminer ainsi et il préfère rester pour tenter de finir en beauté. Pour autant, le clan Mbappé semble inchangé et se met en place.

Un départ dans un an ?

En effet, si Mbappé accepte d’être toujours Parisien la saison prochaine, il semble aussi toujours déterminé à partir. Et pour cela, son plan est limpide : dans un an, il n’aura plus qu’un an de contrat. Et le Français sera en position de force pour pouvoir négocier son départ. Depuis le départ, c’est son plan. Et Kylian Mbappé n’en dévie pas.