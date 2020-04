Étourdissant pour ses premiers pas avec l’OL, Bruno Guimaraes dispose d’un nouvean plan de vol pour son avenir. Et ça va faire très mal.

Considéré comme l’un des plus grands talents de la sélection olympique du Brésil, Bruno Guimaraes a signé cet hiver à l’OL. Et en l’espace de quelques semaines, le milieu de terrain a montré toute l’étendue de son talent. Une recrue bonne pioche pour l’OL, comme rarement les Gones en ont eu.

Le report des Jeux, une bonne nouvelle

Appelé à prendre les commandes de la sélection olympique du Brésil lors des prochains Jeux, Bruno Guimaraes a vu l’édition de Tokyo reportée d’un an. Cela induit un nouveau plan de vol pour le joueur et l’OL. Et c’est une excellente nouvelle pour tout le monde. En effet, d’ici un an, le Brésilien aura encore montré et apporté beaucoup de choses au club. Et il pourra ainsi montrer sa valeur sur la scène internationale, dans un an. Parfait pour être revendu à prix d’or à l’été 2021 si un club fait une offre XXL…