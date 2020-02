Prêté au Sporting Lisbonne, Jesé Rodriguez ne parvient pas à se relancer. Clairement, c’est un boulet pour le PSG.

Les prêts s’enchaînent et se soldent par le même constant : Jesé Rodriguez est à côté de la plaque. Au point que le Sporting Lisbonne, où il est prêté pour la saison, a souhaité rompre son contrat cet hiver pour organiser son rapatriement à Paris. Mais le PSG a refusé.

Encore un an de contrat…

Considéré comme le plus gros flop de l’ère qatarie, Jesé Rodriguez n’a plus aucun avenir avec le PSG. Mais l’Espagnol a encore un an et demi de contrat (juin 2021) ! Clairement, les dirigeants parisiens doivent se débarrasser de lui l’été prochain. Un chèque, une résiliation de contrat et vite tourner la page…