Au poste de gardien de but, le PSG souhaite s’offrir une nouvelle doublure et Leonardo pourrait encore surprendre.

Un an après avoir tout changé au poste de gardien de but, Leonardo se prépare de nouveau à effectuer quelques réglages. Sergio Rico, prêté au PSG pendant un an, ne sera pas conservé malgré une option d’achat à 10 millions d’euros. Paris se cherche donc une nouvelle doublure.

Leonardo pourrait surprendre

Dans un secteur très spécifique, Leonardo pourrait surprendre à nouveau. Un profil atypique pourrait en effet débarquer au PSG. Comme par exemple Pepe Reina (38 ans en août prochain) ou André Onana, le colosse de l’Ajax Amsterdam (1,90 pour 93 kg). Des noms déjà sortis auxquels il faut ajouter des pistes dont seul Leonardo connaît la nature. Et il y a de fortes chances que le Brésilien nous surprenne encore.