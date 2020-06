Avec les départs de Cavani et Choupo-Moting, le PSG doit se trouver un nouvel atout offensif. Une nouvelle surprise se prépare…

Pour son retour au PSG, il y a un an, Leonardo a offert quelques jolies surprises aux supporters pour le recrutement. Les arrivées de Mauro Icardi et Keylor Navas ont en effet participé à un été plus que plaisant. Et le Brésilien pourrait récidiver.

Tuchel a besoin d’un attaquant

Avec les départs d’Eric Maxim Choupo-Moting et Edinson Cavani, dont les contrats ne sont pas renouvelés, le PSG va avoir besoin d’un renfort offensif. Sans grand budget, Leonardo pourrait donc préparer une belle surprise, une fois de plus. Un joueur libre comme Willian apparait comme une belle piste…