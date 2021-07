Après quelques tensions naissantes, il semble que le couple formé par Leonardo et Pochettino fonctionne à merveille. Le mercato en est la preuve.

Après quelques mois de collaboration, la presse s’est faite l’écho d’un début de tension entre Leonardo et son entraîneur, Mauricio Pochettino. Au point de voir l’Argentin sur le départ, soucieux de rejoindre Tottenham notamment. Force est de constater que la réalité est bien différente…

Un recrutement de rêve

C’est ensemble que Leonardo et Pochettino ont organisé le recrutement estival du PSG. Et de quelle façon ! Trois joueurs libres, de très très gros calibre : Wijnaldum, Ramos et Donnarumma. Et une recrue clinquante, Hakimi, pour 70 millions d’euros. Entre le réseau de Leonardo et la force de persuasion de Pochettino, Paris se régale avec un recrutement jamais vu jusqu’à présent. Une Lune de Miel qui contraste clairement avec les portraits de divorce dépeints il y a deux mois…