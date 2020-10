Après le mercato d’été, Pablo Longoria doit maintenant boucler le dossier Thauvin. Et ça ne sera pas simple.

Pablo Longoria a offert une première partition satisfaisante pour son premier mercato estival. Le nouveau patron du recrutement marseillais a montré qu’il avait des ressources, bien plus en un été qu’Andoni Zubizarreta en trois saisons. Mais l’Espagnol n’a pas terminé son travail de l’année pour autant…

Et maintenant : Thauvin !

Un gros morceau se présente devant Pablo Longoria. Il s’agit du dossier Florian Thauvin. Le Monsieur Plus de l’OM arrive en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé. A partir du 1janvier, il peut s’engager dans le club de son choix. Marseille doit absolument plier l’affaire avant noël et éviter tout risque de très mauvaise surprise.