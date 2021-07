Le mercato qu’est en train de réaliser Leonardo est impressionnant. Sans doute le meilleur depuis qu’il est au PSG.

Souvent décrié, Leonardo est en train de faire taire toutes les critiques à son égard. Son mercato estival 2021 est un modèle du genre avec des signatures hautes en couleur. Le patron du recrutement parisien a en effet récupéré, libre de tout contrat, Wijnaldum, Sergio Ramos et Donnarumma. L’un des 10 meilleurs milieux de terrain du moment, l’un des plus grands défenseurs du monde et le meilleur joueur du dernier Euro. Si on ajoute la prolongation de Neymar, c’est du tout bon.

Et ce n’est pas terminé !

Grâce aux moyens financiers de Doha, Leonardo a aussi fait signer Achraf Hakimi pour 60 millions d’euros et des bonus. Un joli coup, même si la facture peut apparaitre salée, le Marocain étant l’un des meilleurs au monde à son poste. Et ce n’est pas terminé. La masterclass pourrait se poursuivre avec la signature de Paul Pogba et la prolongation de Kylian Mbappé.