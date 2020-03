Le PSG a longtemps eu du mal à se trouver un gardien de but. Avec Keylor Navas, c’est le carton plein !

Sirigu, Trapp, Aréola, Buffon… Le PSG a collectionné les gardiens de but ces dernières années sans jamais réussir à trouver le bon. Et puis Leonardo est arrivé en plaçant un joli coup de balais l’été dernier pour faire partir Kevin Trapp et pour prêter Alphonse Aréola une saison. En retour, il a signé Keylor Navas et obtenu le prêt de Sergio Rico.

Navas, quel crack !

Enfin, le PSG a réglé son problème de gardien de but. Avec Keylor Navas, Paris a un ange gardien dans les buts et même dans le vestiaire, où tout le monde apprécie sa bonne humeur comme son expérience. Un point très positif du recrutement qui permet de construire une arrière-garde solide.