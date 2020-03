En fin de contrat dans un an, Luis Suarez attend et espère une prolongation de contrat. Mais l’Uruguayen pourrait être déçu.

Blessé, Luis Suarez va manquer la deuxième partie de saison et laisser le duo Messi/Griezmann tenter de faire des miracles. Et pour l’Uruguayen, c’est sûrement la fin de son aventure catalane…

Le Barça veut tourner la page

Bien qu’il soit proche de Leo Messi, qu’il veuille rester et qu’il soit toujours performant, Luis Suarez ne devrait pas être prolongé par le FC Barcelone, qui souhaitent le vendre cet été. Les dirigeants aspirent en effet à tourner la page et à préparer l’avenir sans lui. Les arrivées de Trincao et probablement de Lautaro Martinez vont en ce sens. Triste fin de règne pour celui qui a marqué, malgré tout, l’histoire du FC Barcelone.