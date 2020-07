En quête d’un renfort défensif, le PSG lorgne sur un espoir du football français qui coche toutes les cases.

Leonardo a vite laissé tomber les pistes trop onéreuses au poste de défenseur central. Positionné sur Kalidou Koulibaly (Naples) ou Lucas Hernandez (Bayern Munich), le Brésilien est passé à des dossiers moins chers et plus simples à boucler. A commencer par Dayot Upamecano (Leipzig).

Plus qu’un an de contrat

Grand espoir du football français, Upamecano réunit tous les critères pour le PSG. Il est Français et issu de la formation française (pour les quotas de l’UEFA, c’est un bon point). Il est très prometteur et très prometteur. Et il n’a plus qu’un an de contrat, donc son prix sera mesuré. Le profil parfait pour le PSG.