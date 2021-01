Si le PSG aspire à recruter du sang-neuf en défense, Leonardo sait précisément qui il souhaite faire venir. Et c’est un Français.

Le PSG a les idées claires sur son mercato d’hiver. Mais également sur la campagne de recrutement à mener l’été prochain. Leonardo et Mauricio Pochettino veulent conserver leurs stars et renforcer l’effectif avec un joueur par ligne. En commençant par la défense centrale.

Upamecano avant tout

Si Marquinhos et Kimpembe donnent satisfaction, c’est moins le cas des seconds couteaux. Diallo ou Kehrer sont fragiles et n’offrent pas assez de garanties pour jouer une véritable rotation. Dans le viseur du PSG, on retrouve ainsi un profil bien précis : Dayot Upamecano. Un joueur qui coche toutes les cases : performant, prometteur, Français et abordable (40 M€). Si Paris doit bouger pour un joueur l’été prochain, ce sera d’abord et avant tout pour lui.