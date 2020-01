Si la prolongation de Mbappé est le sujet de préoccupation majeur du PSG, difficile de ne pas voir que son transfert est aussi dans les tuyaux.

Le PSG a toutes les peines du monde à prolonger Kylian Mbappé. Depuis plus d’un an, Paris tente d’ouvrir des discussions mais son clan repousse sans cesse les opportunités de discuter de son avenir. En toile de fond, l’envie de quitter le PSG est palpable. Et même s’il indique vouloir se concentrer sur la saison en cours et la réalisation de ses objectifs, derrière, il y a bien une stratégie : attendre de voir ce que Paris fait en Ligue des Champions et en cas de nouvel échec, pousser la porte d’un départ. Cet été, il ne restera plus que deux ans de contrat à Mbappé…

« Ça va finir par se faire »

Ancien journaliste proche du PSG et de l’équipe de France, désormais basé à Londres, Julien Laurens confirme que le transfert de Kylian Mbappé est bien dans les tuyaux : « Ça me fait mal de le dire, mais c’est une possibilité évidemment. Il y a de grandes chances que cela arrive cet été. Le PSG travaille dur pour essayer de faire signer un nouveau contrat à Mbappé. Ils savent qu’en faisant ça, ils s’assurent de sa présence pour une année supplémentaire au minimum. Mais il ne faut pas se cacher, il y a une chance qu’il parte cet été. C’est son rêve, de jouer avec Zinedine Zidane. Cela va finir par se faire ».