Le FC Barcelone pourrait bien être contraint de faire un transfert en urgence avant la fin du mercato.

La blessure de Luis Suarez jusqu’à la fin de la saison est un coup très dur pour les dirigeants du Barça. Le club a pris l’habitude d’évoluer avec son avant-centre uruguayen et une réflexion a lieu en interne sur la nécessité de recruter un attaquant avant la fin du mois de janvier.

Pas un transfert de folie

Les Catalans voudraient prendre un attaquant en urgence pour ne pas se retrouver en difficulté quand vont se présenter les échéances importantes du printemps. Mais il ne faut pas non plus s’attendre à un transfert de folie. On parle notamment d’un joueur comme Stuani.