Au cœur d’un contexte proche du catastrophique côté catalan, le PSG dispose d’un boulevard pour tenter une approche XXL pour Leo Messi.

Lorsque le PSG était en difficulté avec Neymar, l’été dernier, les dirigeants catalans ne se sont pas fait prier pour attaquer et tenter de semer la zizanie dans l’écurie parisienne. C’est le jeu des mastodontes européens, prêts à tout pour déstabiliser les adversaires en dehors du carré vert. Dans ces conditions, Paris ne doit pas faire de sentiment et peut s’attaquer à Leo Messi.

Une vraie opportunité

Au sein d’un club qui vient de recruter Martin Braithwaite et qui gère un énième scandale de communication (utilisation de faux comptes sur les réseaux sociaux, un contrat à 1 million d’euros), Leo Messi est friable. Pour le PSG, il y a un boulevard pour lui faire une offre historique et tenter de le faire venir. L’Argentin, qui commence à se lasser de voir ses dirigeants faire n’importe quoi, la perspective de changement est présente. Et si l’occasion lui ait donnée de retrouver Neymar, pourquoi pas ?