Du côté de l’Angleterre, on se dispute sérieusement l’avenir du jeune Gabriel. Et un outsider de Premier League pourrait faire la différence.

Le LOSC ne devrait pas avoir de mal à vendre Gabriel dans les mois à venir. Le défenseur brésilien de 22 ans est la proie des clubs anglais qui tentent de le récupérer depuis cet hiver. Si les Dogues n’ont pas vendu en janvier, ils devraient s’activer pour l’été à venir, lorsque les offres monteront d’un cran.

Leicester, l’invité surprise !

Outre Everton et Arsenal, c’est au tour de Leicester de venir se mêler à la bataille pour Gabriel. Et le petit club anglais pourrait bien faire la différence avec une grosse offre. Un montant supérieur aux 30 millions d’euros attendus pour le défenseur lillois. Si Leicester se qualifie en Ligue des Champions, ce qui semble être parti pour, le challenge sera plus qu’intéressant.