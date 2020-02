En dépensant très peu d’argent cet hiver, le FC Barcelone prépare un très gros dossier estival.

La stratégie du FC Barcelone se confirme un peu plus. Après un mercato d’hiver très sage, les Blaugrana ont poursuivi leur opération « petite dépense » en recrutant Martin Braithwaite pour 18 millions d’euros. Un joker médical à petit prix pour préparer l’été qui arrive…

Le Barça sur un gros poisson

Ce transfert à prix réduit est bien le symbole d’une stratégie pilotée par le FC Barcelone. L’objectif est clair : dépenser le moins possible pour avoir le plus de marge de manœuvre cet été. Car le club veut faire un très gros coup et donc disposer du plus gros budget possible pour y arriver. Dans leur viseur, il y a un grand attaquant. Et les ventes de Suarez et Coutinho serviront également à financer cela…