En discussions intenses avec la Juventus Turin, le PSG pourrait finaliser un bel échange ce mardi.

Le PSG et la Juventus Turin tentent de faire affaire depuis près d’une semaine. Confrontés à la même problématique du fairplay financier et soucieux de ne pas dépenser cet hiver, les deux clubs ont imaginé un terrain d’entente : un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio.

Réponse imminente !

Après avoir trouvé un accord avec De Sciglio, le PSG finalise l’opération avec la Juventus Turin. D’après TMW, le dossier serait sur le point de se boucler. Une décision finale doit être prise ce mardi mais tout semble ok. Mattia De Sciglio devrait donc être la première recrue de l’hiver pour Paris.