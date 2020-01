Pour récupérer Rodrigo, le FC Barcelone pourrait s’offrir un joueur et le prêter au FC Valence sur la deuxième partie de saison…

La presse espagnole a souvent des idées folles. L’interminable feuilleton autour de Neymar a permis de le prouver l’été dernier… Mais les journaux ibériques ont encore de la ressource ! Cette fois, il est question d’un micmac assez rocambolesque.

Acheter Bruno Fernandes pour avoir Rodrigo

Du côté de Valence, les médias évoquent un scénario de dernière minute assez improbable. Le FC Barcelone pourrait en effet s’offrir Bruno Fernandes, le milieu de terrain du Sporting Lisbonne. Objectif : le prêter à Valence, qui le veut. Et ensuite récupérer Rodrigo en prêt… Comme le souligne le compte Twitter Actualité Barça, spécialiste du club culé : « On n’a pas d’argent pour recruter Rodrigo mais on achèterait Bruno Fernandes ?«