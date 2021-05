Au poste de gardien de but, le PSG ne procèdera à aucun changement cet été. Leonardo avait des opportunités mais ne fera rien.

Leonardo a sondé le marché des gardiens de but pour préparer l’avenir. Mais après réflexion, et quelques discussions, le PSG ne mènera aucune action concrète cet été. Mauricio Pochettino va repartir avec Keylor Navas en n°1 et Sergio Rico au poste de doublure.

Donnarumma, c’est non

La perspective de récupérer Donnarumma a longtemps fait hésiter le PSG. Libre de tout contrat, le prodige italien était une super opportunité. Mais le portier du Milan AC préfère rester en Italie. Les portes de la Juventus lui tendent les bras et Mino Raiola, son agent, fera le nécessaire pour lui signer un contrat en or massif.