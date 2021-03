Mauricio Pochettino souhaiterait du changement à un poste où tout semble aller pour le mieux depuis un an au PSG.

Mauricio Pochettino a les idées claires pour l’été à venir et le mercato qu’il souhaite pour le PSG. Le technicien argentin souhaite un renfort par ligne pour apporter sa touche personnelle. Et même au poste de gardien de but, Pochettino a un souhait.

Concurrencer Navas

Depuis qu’il est au PSG, Keylor Navas rayonne et permet à Paris d’avoir enfin un taulier dans ses cages. Mais Mauricio Pochettino semble vouloir remettre en question cette hégémonie. L’Argentin aimerait voir débarquer un nouveau gardien de but cet été. Hugo Lloris serait dans son esprit, même s’il sera difficile de le sortir de Tottenham. A moins que Leonardo ne parvienne à récupérer Donnarumma (Milan AC), dont il rêve depuis plusieurs saisons.