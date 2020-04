Pisté par le PSG depuis de longs mois, Sergej Milinkovic-Savic serait tout proche d’une arrivée cet été.

Etourdissant sous le maillot de la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic a vu le PSG se pencher sur son cas la saison dernière. Mais les 100 millions d’euros réclamés par ses dirigeants étaient bien trop haut pour les finances parisiennes, sous haute surveillance du fairplay financier. Alors Leonardo a laissé ce dossier de côté.

En très bonne voie

Mais Leonardo n’a jamais perdu de vue Sergej Milinkovic-Savic. Et en maintenant le contact avec le milieu de terrain, comme son entourage, le PSG semble avoir bien avancé pour sa venue. Et il ne manquerait plus que sa signature pour boucler le deal. Reste à savoir combien Paris offrira pour son transfert. La possibilité de voir un Parisien faire partie de la transaction n’est pas à exclure.