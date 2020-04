Avec le départ de Gabriel et possiblement celui de Fonte, le LOSC va avoir besoin d’un gros renfort pour sa défense centrale la saison prochaine.

En moins de 6 mois, le LOSC pourrait perdre une grande partie de sa défense. Et dans l’axe, c’est même une hécatombe puisqu’après Adama Soumaoro (Genoa), c’est au tour de Gabriel d’être sur le chemin du départ (Chelsea, Everton) et José Fonte pourrait également faire ses valises (Portugal). Christophe Galtier et Luis Campos vont devoir s’employer.

Une grosse recrue à prévoir

A un poste clé comme celui de défenseur central, le LOSC n’a pas le droit à l’erreur. D’autant que les Dogues n’ont presque plus personne derrière ces trois joueurs. Clairement, un gros recrutement est à prévoir l’été prochain. La signature d’une pointure pour prendre le commandement de la défense et d’autres arrivées pour compléter cette ligne arrière.