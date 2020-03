Recruté l’été dernier, à la demande de Thomas Tuchel, Idrissa Gueye pourrait se retrouver en danger si l’entraîneur allemand venait à partir.

Thomas Tuchel a profité du départ d’Antero Henrique pour affirmer ses demandes au sein du recrutement. Ainsi, il a pu voir venir Idrissa Gueye, ce milieu de terrain qui lui a tant manqué lors de sa première saison à Paris.

Gueye dans la charrette ?

Le souci, c’est que Gueye est un choix de Tuchel et non de Leonardo. Et que si l’entraîneur allemand est appelé à quitter ses fonctions dans les semaines à venir, il sera difficile pour le Sénégalais de rester. Leonardo pense déjà à plusieurs profils dans l’entrejeu et pour faire de la place, Idrissa Gueye ne serait clairement pas retenu.