Si le PSG rêve de pouvoir faire signer Messi, un gros point de blocage subsiste dans ce dossier. Il s’appelle Mauro Icardi.

Avec Neymar, le PSG dispose d’un argument de taille pour convaincre Messi de venir. Pareil avec Mbappé, l’Argentin étant impressionné par ses qualités et son potentiel. Mais Paris n’a pas que des points forts dans son effectif pour pouvoir convaincre Messi de signer… Avec Icardi, c’est même tout le contraire !

Icardi et Messi ne s’aiment pas

Coéquipiers en sélection argentine, Leo Messi et Mauro Icardi sont loin d’être de grands amis. Bien au contraire… Il est de notoriété publique que les deux hommes ne s’apprécient pas et leur cohabitation est très délicate. Clairement, pour que Messi vienne, il faut qu’Icardi ne soit plus dans le vestiaire. Un gros frein pour Leonardo, qui s’est offert Icardi il y a quelques semaines, dans un transfert définitif à 57 millions d’euros (bonus compris).