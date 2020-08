Après de longs mois d’attente, les supporters de l’OM vont enfin pouvoir souffler. Florian Thauvin est sur le point de prolonger.

Le dossier traine en longueur depuis des mois. Depuis trop longtemps au goût des supporters de l’OM mais également de Florian Thauvin, sans nouvelle de ses dirigeants quant à son avenir. Avec un contrat qui s’achève en juin 2021, le champion du monde attendait une offre pour sceller son avenir. Une offre qui est enfin venue !

Thauvin va prolonger

Après Dimitri Payet et Steve Mandanda (juin 2024), c’est au tour de Florian Thauvin de prolonger son contrat. Selon toute vraisemblance, les deux parties sont en train de finaliser les derniers détails. Un grand soulagement pour un dossier qui commençait à sentir « mauvais ». La perspective d’un départ libre, dans un an, commençait à être évoquée. Et les clubs intéressés (Valence, Inter Milan, AS Rome, Milan AC) devenaient de plus en plus important.